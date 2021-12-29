В Кудрово произошла авария на газопроводе

Жителям поселения порекомендовали закрыть окна в квартирах.

В ночь на 22 января жители Кудрово услышали странный грохот и почувствовали неприятный запах. Случившееся встревожило их. Один из жильцов обратился в газовую службу и узнал, что в районе произошла авария на газорегуляторном пункте. Об этом он рассказал в группе "Жизнь в Кудрово" в соцсети "ВКонтакте".

Некоторые из пользователей предположили, что причиной шума стало падение метеорита. Но позже выяснилось, природные катаклизмы не имеют отношения к случившемуся. По словам одного из комментаторов, жителей Всеволожского района попросили закрыть окна в квартирах.

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