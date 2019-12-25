В Кудрово приступили к постройке пожарного депо

Строители приступили к возведению стен пожарного депо на севере Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области".
Кроме того, в здание уже вмонтировали окна и установили перегородки. Стены будут полностью готовы за две-три недели.
Также планируется, что в течение трех недель рабочие справятся с установкой наружных сетей.
Ранее мы рассказали о том, что в августе в Кудрово начнется строительство детского сада на 265 детей.
Фото: Пресс-служба Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области
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