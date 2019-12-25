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В Кудрово приступили к постройке пожарного депо
Сегодня, 12:08
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lizapoluda

В Кудрово приступили к постройке пожарного депо

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Стены возведут за несколько недель.

Строители приступили к возведению стен пожарного депо на севере Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области".

Кроме того, в здание уже вмонтировали окна и установили перегородки. Стены будут полностью готовы за две-три недели.

Также планируется, что в течение трех недель рабочие справятся с установкой наружных сетей.

Ранее мы рассказали о том, что в августе в Кудрово начнется строительство детского сада на 265 детей.

 Фото:  Пресс-служба Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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