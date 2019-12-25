В Кудрово предложили включить фонарики на балконах в честь Дня Победы

Таким образом предложено отдать дань памяти ветеранам.

Женщина из Кудрово предложила соседям устроить "шествие огней" на своих балконах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Мероприятие будет заключаться в том, чтобы вечером 9 мая выйти на балкон и зажечь на несколько минут электронные фонарики в память о предках. По словам подписчицы, акция сможет стать для города альтернативой "Бессмертного полка" в этом году.

Ранее мы рассказали о том, что более 3000 школьников Ленобласти рассказали о военном прошлом своей семьи в рисунках и сочинениях.

Фото: ВКонтакте / kudrovolife