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В Кудрово предложили включить фонарики на балконах в честь Дня Победы
Сегодня, 14:46
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lizapoluda

В Кудрово предложили включить фонарики на балконах в честь Дня Победы

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Таким образом предложено отдать дань памяти ветеранам.

Женщина из Кудрово предложила соседям устроить "шествие огней" на своих балконах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово". 

Мероприятие будет заключаться в том, чтобы вечером 9 мая выйти на балкон и зажечь на несколько минут электронные фонарики в память о предках. По словам подписчицы, акция сможет стать для города альтернативой "Бессмертного полка" в этом году. 

Ранее мы рассказали о том, что более 3000 школьников Ленобласти рассказали о военном прошлом своей семьи в рисунках и сочинениях.

Фото: ВКонтакте / kudrovolife

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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