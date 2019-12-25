Более 3000 школьников Ленобласти рассказали о военном прошлом своей семьи в рисунках и сочинениях

В конкурсе "Моя семья в годы Великой Отечественной войны" участвуют ученики младших и старших классов.

Школьники из Ленинградской области отправили более 3000 работ на муниципальный этап конкурса "Моя семья в годы Великой Отечественной войны". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Конкурс проводится по приучению Александра Дрозденко, а также при поддержке комитета общего и профессионального образования Ленобласти и центра "Ладога". Младшеклассники рассказывают о членах своей семьи на поле боя через рисунки, а ученики средних и старших классов вспоминают истории пожилых родственников и семейные архивы с помощью сочинений.

Всего жюри конкурса предстоит рассмотреть 1583 рисунка и 1594 сочинения. Из них на региональный этап выйдут 106 художественных и 175 текстовых работ. Победители и призеры будут объявлены 9 мая.

Отметим, что конкурс приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Году Памяти и славы в РФ и Года Победителей в 47-ом регионе.

Ранее мы рассказали о том, что читатели библиотеки Алавара Аалто присоединятся к акции "Мой герой".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области