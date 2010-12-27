В Кудрово прошли два молодёжных фестиваля

Праздники совпали с годовщиной превращения деревни Кудрово в город.

В минувшие выходные, 29 июня, в Кудрово на территории Мега-парка прошли молодёжные фестивали WOW и ЗОЖ-fest. Праздники совпали с днем рождения молодого города, сообщили в "Online47.ru".

Гостям показали представление с участием городских скейтбордистов и любителей исполнять трюки на ВМХ, а также показательные выступления мастеров воркаута, паркура и капоэйры. Одновременно проходили мастер-классы по йоге и зумбе под руководством профессиональных тренеров.

Главным событием дня стал фестиваль WOW, объединивший молодых людей Ленобласти и Петербурга. В рамках фестиваля на сцене выступали более 40 артистов, а хедлайнерами концерта выступила группа "Отпетые мошенники".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что трамвайную линию из Петербурга в Кудрово построят за счет бюджетных средств.

Фото: online47.ru