Житель Кудрово приютил брошенную на помойке змею

Змея должна быть неядовитой.

Жители Кудрово обнаружили на помойке змею. После появления сообщения о находке в группе "Жизнь Кудрово" в "ВКонтакте" у нее появился новый дом.

Змею выбросили в пластиковом пакете на помойку по адресу Английская, 5. В комментариях образовалась борьба за змею. В итоге ее забрал мужчина, который "не умеет с ними обращаться", но не смог оставить питомца в беде.

Пользователи утверждают, что это маисовый полоз, он не ядовит.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина встретил африканскую кошку у парка во Всеволожске.

Видео: Елена Лебедева / vk.com/kudrovolife

Фото: Дмитрий Белов / vk.com/kudrovolife