Житель Кудрово приютил брошенную на помойке змею

Жители Кудрово обнаружили на помойке змею. После появления сообщения о находке в группе "Жизнь Кудрово" в "ВКонтакте" у нее появился новый дом.
Змею выбросили в пластиковом пакете на помойку по адресу Английская, 5. В комментариях образовалась борьба за змею. В итоге ее забрал мужчина, который "не умеет с ними обращаться", но не смог оставить питомца в беде.
Пользователи утверждают, что это маисовый полоз, он не ядовит.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина встретил африканскую кошку у парка во Всеволожске.
Видео: Елена Лебедева / vk.com/kudrovolife
Фото: Дмитрий Белов / vk.com/kudrovolife
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На законодательном уровне должны запрещать заводить диких животных,особенно змей.