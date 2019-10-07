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Сегодня, 22:03
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nadezhda_sib
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Житель Кудрово приютил брошенную на помойке змею

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Змея должна быть неядовитой.

Жители Кудрово обнаружили на помойке змею. После появления сообщения о находке в группе "Жизнь Кудрово" в "ВКонтакте" у нее появился новый дом.

Змею выбросили в пластиковом пакете на помойку по адресу Английская, 5. В комментариях образовалась борьба за змею. В итоге ее забрал мужчина, который "не умеет с ними обращаться", но не смог оставить питомца в беде.

Пользователи утверждают, что это маисовый полоз, он не ядовит. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина встретил африканскую кошку у парка во Всеволожске. 

Видео: Елена Лебедева / vk.com/kudrovolife

Фото: Дмитрий Белов / vk.com/kudrovolife

Теги: змея, змея на помойке, полоз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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Алфёров Лёха
Сегодня 23:02

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Аноним
Сегодня 22:52

На законодательном уровне должны запрещать заводить диких животных,особенно змей.

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