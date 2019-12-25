Мужчина встретил африканскую кошку у парка во Всеволожске

Сейчас животное возвращено хозяйке.

Во Всеволожске возле Державинской парковой зоны была замечена кустарниковая кошка сервал. Местный житель выложил фотографии внезапно встретившегося на пути животного в ВК-сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™"

Мужчина выяснил у подписчиков, не принадлежит ли сервал кому-то их них. В итоге африканскую красавицу быстро вернули домой: пост вовремя попался на глаза соседке хозяев.

Некоторые подписчики пошутили, что кошка вовсе не домашняя и вышла погулять на природе из-за отсутствия человека. Животное сравнили с розовым пеликаном, который недавно плавал в водоеме под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk, Pixabay