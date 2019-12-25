  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги
Сегодня, 19:58
194
nadezhda_sib

Под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги

0 0

В России обитает два вида пеликанов ― розовый и кудрявый.

Орнитолог Сергей Лобанов заметил розового пеликана под Петербургом. Об этом рассказали в группе "ВКонтакте" "Каждой твари по паре".

Птица встречается в регионе крайне редко. По данным сотрудника Зоологического института РАН орнитолога Владимира Храброго, последний раз розового пеликана видели почти 100 лет назад. Как он попал в окрестности Гатчины ― неизвестно. 

Птица занесена в Красную книгу России. 

Ранее петербуржцам запретили беспокоить птиц

Фото: pixabay.com, С.Г. Лобанов / vk.com/kazdoytvaripopare

Теги: красная книга, птицы, розовый пеликан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии