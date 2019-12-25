Под Петербургом заметили розового пеликана из Красной книги

В России обитает два вида пеликанов ― розовый и кудрявый.

Орнитолог Сергей Лобанов заметил розового пеликана под Петербургом. Об этом рассказали в группе "ВКонтакте" "Каждой твари по паре".

Птица встречается в регионе крайне редко. По данным сотрудника Зоологического института РАН орнитолога Владимира Храброго, последний раз розового пеликана видели почти 100 лет назад. Как он попал в окрестности Гатчины ― неизвестно.

Птица занесена в Красную книгу России.

Ранее петербуржцам запретили беспокоить птиц.

Фото: pixabay.com, С.Г. Лобанов / vk.com/kazdoytvaripopare