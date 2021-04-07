В Кудрово на месяц сузят вдвое КАД для покраски путепровода

На оставшихся полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч.

До середины мая перекроют две полосы на кольцевой автодороге в Кудрово в районе Ленинградской улицы. На этом участке будут восстанавливать лакокрасочное покрытие металлических и железобетонных конструкций путепровода. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 18 по 30 апреля на участке внутреннего кольца КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют первую и вторую полосы, а с 1 по 13 мая — третью и четвертую полосы.

Добавим, что на оставшихся полосах скорость движения ограничат до 50 км/ч. Работы будут проводить на 48-м км внутреннего кольца круглосуточно КАД. Их выполнит ООО "ЕвроТрансСтрой".

Ранее с 15 апреля ограничат движение в Петербурге из-за установки светофоров. До 20 мая в Центральном районе на перекрестке Тульской и Ярославской улиц будет затруднено движение.

Фото: Piter.tv

