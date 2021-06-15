С 15 апреля ограничат движение в Петербурге из-за установки светофоров

До 20 мая в Центральном районе на перекрестке Тульской и Ярославской улиц будет затруднено движение.

С 15 апреля в Калининском районе Петербурга на участке Лесного проспекта ограничат проезд. Они продлятся до 13 мая. Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Также с 15 апреля в Красносельском районе Петербурга будет затруднен проезд через перекрёсток проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева до 22 мая. На проспекте Обуховской обороны, 32, будут монтировать светофор до 17 мая.

До 20 мая в Центральном районе на перекрестке Тульской и Ярославской улиц будет затруднено движение.

Ранее мы сообщали, что появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году.

Фото: Piter.tv

