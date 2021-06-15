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С 15 апреля ограничат движение в Петербурге из-за установки светофоров
Сегодня, 18:58
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С 15 апреля ограничат движение в Петербурге из-за установки светофоров

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До 20 мая в Центральном районе на перекрестке Тульской и Ярославской улиц будет затруднено движение.

С 15 апреля в Калининском районе Петербурга на участке Лесного проспекта ограничат проезд. Они продлятся до 13 мая. Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе ГАТИ. 

Также с 15 апреля в Красносельском районе Петербурга будет затруднен проезд через перекрёсток проспекта Народного Ополчения и улицы Здоровцева до 22 мая. На проспекте Обуховской обороны, 32, будут монтировать светофор до 17 мая. 

До 20 мая в Центральном районе на перекрестке Тульской и Ярославской улиц будет затруднено движение.

Ранее мы сообщали, что появилась подробная карта перекрытия дорог в Петербурге в 2022 году.

Фото: Piter.tv
 

Теги: движение, ограничения, ремонт, светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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