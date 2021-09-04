В Кудрово на банк напал мужчина с гранатой

Полиция задержала 56-летнего подозреваемого. Им оказался житель Новгородской области.

В четверг, 2 сентября, на отделение банка в Кудрово напал неизвестный. Он похитил из организации 1,5 млн рублей и скрылся. Однако сегодня, 4 сентября, правоохранители задержали подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Известно, что в момент нападения на банковское отделение мужчина угрожал сотруднице пистолетом и гранатой. Из кассы он забрал крупную сумму денег и убежал. Работница банка обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Оперативники задержали 56-летнего уроженца Новгородской области, его подозревают в свершении преступления. Сейчас пожилой мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Новгородской области напал на топ-менеджера петербургской компании.

Фото: Piter.tv