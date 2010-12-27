В Кудрово можно будет доехать по "Подорожнику"

Карта будет действовать пока что на двух автобусных маршрутах.

С 20 мая электронная проездная карта "Подорожник" начнет действовать в общественном транспорте Ленобласти. Как сообщает пресс-служба областного правительства, пилотный проект запустят на автобусных маршрутах 596А и 692, которые свяжут Кудрово со станцией метро "Улица Дыбенко".

Отмечается, что возможность оплатить проезд наличными никто убирать не будет. Останется и бесплатный проезд для людей старше 75 лет. После месяца работы в новом режиме управление по транспорту Ленобласти предоставит результаты исследование о популярности "Подорожника" среди пассажиров.

Запуск "Подорожника" в Ленинградской области стал возможен благодаря четырёхстороннему соглашению, подписанному между областным управлением по транспорту, комитетом по транспорту Санкт-Петербурга, государственным казенным учреждением "Организатор перевозок" и холдинговой компанией "Питеравто". Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Напомним, ранее Piter.rv сообщал, что в Петербурге 400 автобусов оснащены системой Wi-Fi.