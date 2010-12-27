В Петербурге 400 автобусов оснащены системой Wi-Fi

В Петербургских автобусах можно без сложностей подключиться к Wi-Fi. К ЧМ по футболу такой системой будут оборудованы 700 автобусов.

В Петербурге 400 автобусов "Пассажиравтотранса" оснащены бесплатным доступом в Интернет с помощью Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-слжуба "Пассажиравтотранса". До начала Чемпионата Мира по футболу 2018 планируется оборудовать этой же системой еще 300 транспортных средств. В список свободного выхода в интернет попали 33 маршрута, ведущие в центр Северной столицы и аэропорт, а также соединяющие несколько районов города, а именно № 22, 27, 49, 133, 187, 196.

Для того, чтобы выйти в Сеть каждому пассажиру необходимо пройти первичную авторизацию. Пресс-служба "Пассажиравтотранса" сообщает, что пользователи могут пользоваться бесплатным интернетом даже после пересадки с метрополитена на автобус. Также, в автобусах с WiFi имеются специальные стикеры, которые информируют о свободном пользовании интернетом.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербургских автобусах появится Wi-Fi.

Фото: Пассажиравтотранс