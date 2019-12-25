В ЖК "Лондон" в Кудрово построили школу на 1100 мест

Кудровская средняя общеобразовательная школа №2 рассчитана на 44 класса.

Финансово-промышленный холдинг Setl Group построил в жилом квартале "Лондон" микрорайона "Семь столиц" в Кудрово школу на 1100 мест. Об этом сообщается на сайте компании.

Четырехэтажное здание расположено по адресу: улица Столичная, дом №9. Помещения школы оборудованы учебными и компьютерными классами, мастерскими, большим и малым спортивным залом, а также столовой на 550 человек и актовым залом.

Кроме того, застройщик закупил часть оборудования для школы: станки для мастерских по обработке дерева и металла, холодильники, посудомоечную машину, водонагреватель, электрические плиты, тестомесильную машину для столовой, гимнастические брусья, кольца, стенки, канаты и баскетбольные щиты для спортивных залов и прожекторы, громкоговоритель, микшерный пульт, микрофоны для актового зала.

На территории школы для учеников доступны футбольное поле с искусственной травой, площадки для игры в волейбол и баскетбол, шесть беговых дорожек, места для прыжков в длину, а также площадки для игр и отдыха.

Ранее мы писали, что до конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест.

Фото: официальный сайт Setl Group