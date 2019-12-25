В Кудрово "Фольксваген" перевернулся на крышу

Есть пострадавшие.

Вечером в пятницу, 25 декабря, в Кудрово в результате ДТП на крышу перевернулся "Фольксваген Поло", сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявитель сообщил, что в машине есть зажатый. Отмечается, что водитель ехал по КАДу в сторону Кудрово. На место выехали медики и сотрудники ДПС. Причины аварии неизвестны. Достоверной информации о произошедшем пока нет.

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Фото: Piter.TV