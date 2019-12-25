Петербурженка простила своего парня, после того как он заразил ее ВИЧ, но пообещал жениться

Девушка попросила судью прекратить дело.

В пятницу, 25 декабря, в одном из петербургских судов рассматривали дело, достойное сценаристов Голливуда. О необычной драме сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Петербуржца обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией"). Мужчина знал о том, что он заражен, но продолжил близкие отношения с девушкой, не предупредив ее о ВИЧ-инфекции. Жительница Петербурга заразилась от мужчины и пошла в суд.

Однако через несколько заседаний девушка попросила суд прекратить уголовное дело, потому что обвиняемый принес извинения и пообещал жениться весной следующего года.

Суд уголовное дело прекратил за примирением сторон.

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Фото: Piter.TV