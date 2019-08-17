Опасную находку сотрудники ОМОН вывезли на специализированный полигон и там уничтожили.

В воскресенье, 16 августа, стало известно о том, что в Кронштадтском районе найдены три гранаты времен ВОВ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В ведомство обратился местный житель, который заявил, что заметил металлические предметы, похожие на боеприпасы. Как оказалось, три гранаты времен ВОВ случайно выкопали во время земляных работ. Также на этом участке обнаружили семь патронов калибра 7,62 мм.

Опасную находку сотрудники ОМОН вывезли на специализированный полигон и там уничтожили.

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Фото:Piter.TV