Под Петербургом изъяли более 18 кг тротила и боеприпасы времен ВОВ

Взрывчатку и винтовку Мосина обнаружили в сарае на участке местного жителя.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Приозерскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий изъяли крупную партию боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, схрон был обнаружен 17 октября на земельном участке в посёлке Ромашки.

При осмотре сарая, принадлежащего 50-летнему местному жителю, были изъяты: 241 тротиловая шашка общим весом более 18 кг; винтовка Мосина 1913 года выпуска в корродированном состоянии; дымовая шашка, сигнальные выстрелы и 18 патронов различных калибров. По словам владельца участка, боеприпасы были найдены в лесу в 1990-х годах. Мужчина доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Фото: Piter.TV