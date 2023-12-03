Более 30 боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Петербурге и Ленобласти

За прошедшие сутки были разминированы объекты в Выборгском и Ломоносовском районах Ленобласти, а также в Пушкинском районе Петербурга.

В течение суток сотрудниками ОМОН было обезврежено более 30-ти боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Ежедневно сотрудниками Росгвардии осуществляется порядка 10 служебных выездов для обследования и разминирования потенциально взрывоопасных предметов, – говорится в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Накануне сообщение о нахождении чего-то похожего на мину поступило из деревни Гостилицы. Объектом оказался минометный снаряд калибра 82 мм. Также под Петербургом в Выборгском районе недалеко от садоводства "Эрудит" сотрудники ОМОНа обнаружили покрытые ржавчиной ручные гранаты Ф1. В Ломоносовском районе взрывотехники нашли гранату РГД-33.

На территории Северной столицы в Пушкинском районе в грунте были обнаружены минометная мина 81-го калибра и один снаряд 150 мм.Все перечисленное и еще 20 обследованных боеприпасов времен ВОВ сотрудники ОМОНа утилизировали на специальном полигоне.

Ранее Piter.TV рассказывал, что житель Соснового Бора хранил у себя боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти