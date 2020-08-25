В 2021 году в Ленобласти обнаружили более 800 боеприпасов времен ВОВ

В Ленинградской области продолжают находить неразорвавшиеся снаряды, мины и бомбы.

МЧС России по Ленинградской области поделилось статистикой обнаружения в регионе боеприпасов и взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. С начала 2021 года при раскопках, сельскохозяйственных работах, ремонтно-строительных работах, поисковых операциях и даже просто на поверхности земли в различных районах области было обнаружено более 800 авиационных бомб, артиллерийских снарядов, гранат и мин. Разминированием обнаруженных советских и немецких боеприпасов занимаются специалисты МЧС и военные. Многие снаряды сохраняют взрывную способность даже пролежав в земле восемьдесят лет.

Специалисты также отмечают, что помимо вреда здоровью человека, взрывчатые вещества опасны для окружающей среды. На местах боев почвы могут быть сильно повреждены оседающими в них остатками химических веществ и возделывание этой почвы также может быть опасно. При обнаружении большого количества боеприпасов должен проводиться целый комплекс мероприятий по очистке земли и выведению производных тола и гексогена, однако этим часто пренебрегают.

В пресс-службе МЧС напомнили, что извлекать из земли обнаруженный боеприпас или подозрительный предмет своими силами категорически запрещено. Необходимо обозначить место обнаружения или запомнить его и немедленно вызвать спасателей по телефону 01 или 112.

В марте у депутата Липецка обнаружили нелегальный склад боеприпасов времен Великой отечественной войны.

Фото: МЧС России по Ленинградской области