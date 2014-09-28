Петербург возьмет под защиту три ДОТа времен войны в Кировском районе

Северная столица примет в собственность фортификационные сооружения линии обороны.

Три долговременные огневые точки времен Великой Отечественной войны, расположенные в Кировском районе, будут переданы в собственность Санкт-Петербурга. Решение принято на заседании Комиссии по вопросам безвозмездной передачи государственного и муниципального имущества при городском правительстве, сообщили в пресс-службе Смольного.

Все три объекта входят в состав комплекса фортификационных сооружений периода 1920–1940-х годов. Они расположены на рубеже "Ижора": первый — у дома 69 на Краснопутиловской улице, второй — в железнодорожной насыпи у дома 139 на Ленинском проспекте, третий — у дома 20 на проспекте Народного Ополчения.

Передача укреплений в собственность города позволит включить их в программы реставрации и дальнейшего использования в качестве памятников военной истории.

Фото: пресс-служба Смольного