Индивидуальные предприниматели организовали нелегальную стоянку у Кронштадтской крепости

Территорию без каких-либо оснований оградили и оснастили камерами видеонаблюдения прямо на фасаде исторического здания.

В ходе проверки Кронштадской крепости местная прокуратура обнаружила на участке нелегальную парковку такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в организации, в ходе совместной с КГИОП проверки стало известно, что участок на улице восстания, входящий в состав госсобственности, эксплуатируется индивидуальными предпринимателями в качестве стоянки. Территорию без каких-либо оснований оградили и оснастили камерами видеонаблюдения прямо на фасаде исторического здания.

В органах рассказали, что районная администрация никак не реагировала на данное правонарушение. Заключение проверки направлено в аппарат главы района, также копии документов направлены в управление Росреестра по Петербургу. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Ранее на Piter.TV: На улице Зины Портновой произошла коммунальная авария

Фото: pixabay.com