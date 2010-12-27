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Индивидуальные предприниматели организовали нелегальную стоянку у Кронштадтской крепости
Сегодня, 16:58
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Rybka123
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Индивидуальные предприниматели организовали нелегальную стоянку у Кронштадтской крепости

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Территорию без каких-либо оснований оградили и оснастили камерами видеонаблюдения прямо на фасаде исторического здания.    

В ходе проверки Кронштадской крепости местная прокуратура обнаружила на участке нелегальную парковку такси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в организации, в ходе совместной с КГИОП проверки стало известно, что участок на улице восстания, входящий в состав госсобственности, эксплуатируется индивидуальными предпринимателями в качестве стоянки. Территорию без каких-либо оснований оградили и оснастили камерами видеонаблюдения прямо на фасаде исторического здания.    

В органах рассказали, что районная администрация никак не реагировала на данное правонарушение. Заключение проверки направлено в аппарат главы района, также копии документов направлены в управление Росреестра по Петербургу. Решается вопрос о возбуждении административного дела.  

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Фото: pixabay.com

Теги: административное правонарушение , кронштадтская крепость , нелегальная парковка , прокуратура
Категории: Лента новостей Новости СПб

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