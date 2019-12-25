В Кронштадте женщине помогли в пункте обогрева "Батискаф" после скачка давления

В пункте обогрева, открытом на базе библиотечно-культурного центра Кронштадта, медики привели в порядок женщину, почувствовавшую резкое недомогание. После оказания необходимой помощи она отправилась домой.

Утром 25 марта в библиотечно-культурном центре "Батискаф" начал функционировать пункт обогрева. С первых часов работы учреждение приняло первых посетителей, одному из которых потребовалось вмешательство врачей.

Директор Библиотечной системы Кронштадтского района Екатерина Рослякова сообщила, что к персоналу обратилась женщина с жалобой на плохое самочувствие. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи диагностировала у пациентки повышенное артериальное давление. Медики оперативно провели необходимые процедуры, позволившие стабилизировать состояние.

По словам руководителя, женщине дали время отдохнуть в тепле, после чего она полностью пришла в себя и вернулась домой.

Сотрудники центра подготовили все условия для пребывания людей в сложных погодных условиях. Для желающих организованы чай, кофе и выпечка. Кроме того, в помещении оборудовано три лежачих места, предназначенных для тех, кому требуется восстановление сил. Рослякова добавила, что учреждение готово принимать всех, кто нуждается в помощи, а питание будет организовано в полном объеме.

Фото: pxhere