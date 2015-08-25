В Кронштадте выставили на торги бывший военный завод за 480 млн

Заявки на участие в них принимаются до 15 декабря, торги состоятся 17 декабря.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги семь корпусов бывшего военного завода "18-й Арсенал ВМФ" в Кронштадте. Информация об этом появилась на сайте организации в четверг, 21 октября.

Покупатель приобретет здания общей площадью 13 829 квадратных метров и землю ещё на 30 803 "квадрата" за 480 миллионов рублей.

В публикации уточнили, что эти здания образуют собой единую производственную зону с возможностью эффективной реализации единого крупного производства, а также отдельных самостоятельных и самодостаточных предприятий, обеспеченных складской, офисной, хозяйственно-бытовой, спортивно-оздоровительной инфраструктурой с закрытой территорией.

Добавим, что производственные помещения оборудованы кран-балками весом от одной до семи тонн, они покрывают около 80% площади цехов. Высота потолков — от 4 до 13 метров.

Заявки на участие в них принимаются до 15 декабря, торги состоятся 17 декабря.

Ранее обанкротившийся арсенал ВМФ распродает недвижимость в Кронштадте. За имущество АО управляющая компания хочет выручить 200 млн рублей.

Фото: Российский аукционный дом