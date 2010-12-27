Обанкротившийся арсенал ВМФ распродает недвижимость в Кронштадте

За имущество АО управляющая компания хочет выручить 200 млн рублей.

В Кронштадте распродается недвижимость, которая относится к обанкротившемуся АО "18 Арсенал Военно-Морского флота". Территория располагается центре города и предлагается по низкой цене. Однако, эксперты не ожидают ажиотажа от покупателей. Эта часть острова с полуразрушенными домами-памятниками не вошла в проект развития.

Недвижимость будет реализована на конкурсной основе. Торги состоятся в отношении военных комплексов. Большая часть из них находится в Кронштадте, но есть и имущество в Ломоносове. Общая стоимость не превышает 200 миллионов рублей.

Напомним, что иск о признании банкротства инициирован в 2017 году. Предприятие задолжало инвесторам около 47 миллионов рублей. Суд признал несостоятельность АО в 2018 году. Также местные СМИ писали о хищениях с территории компании и размещении контрафактного алкоголя.

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Фото: Piter.tv