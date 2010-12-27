Ленобласть развивает сотрудничество с "Норд Стрим 2 АГ"

Рабочая группа по сотрудничеству с создателями "Северного потока – 2" обсудила перспективные проекты.

Рабочая группа по сотрудничеству с создателями "Северного потока – 2" обсудила перспективные проекты.

Инициативы, направленные на благоприятное развитие территорий региона рассмотрены на выездном заседании рабочей группы по реализации Соглашения о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и компанией "Норд Стрим 2 АГ" 23 июля на площадке строительства газопровода "Северный поток – 2" в Кингисеппском районе.

"Сверяя статусы реализуемых инициатив и тщательно совместно прорабатывая новые, мы обеспечиваем точность и качество воплощения начинаний, востребованных нашими жителями, помогающих сохранить и приумножить благополучие нашей земли", – отметил председатель рабочей группы, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.



Состоялось обсуждение хода реализации плана действий по сохранению биоразнообразия и алгоритмов воплощения социальных инициатив, в числе которых строительство центра ижорского языка ремесел в Вистино, проекты благоустройства и ФОКа в деревне Большое Куземкино, центра для детей с двигательными нарушениями в Кингисеппе, проектов к 75-летию Победы в ВОВ.



Для участников заседания проведены презентация о статусе реализации проекта "Северный поток – 2", осмотр площадки, линейной части газопровода, берегового участка и вахтового городка. Обсуждались также меры борьбы с борщевиком без применения химикатов, создание пилотной эко-тропы и инфоцентра в Кургальском заказнике, согласована дата осеннего заседания.

Источник: пресс-служба ЛО