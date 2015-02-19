В Кронштадте ветераны получили подарки в День Победы

На сегодняшний день в городе осталось только 28 ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Самому младшему из них - 90 лет.

Сегодня, 9 мая, в Кронштадте поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников блокадного Ленинграда с Днем Победы. Им вручили памятные подарки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе администрации региона.

Часть праздничных наборов подарил глава Кронштадтского района Олег Довганюк. Поздравления получили 28 фронтовиков и тружеников осажденного Ленинграда. Самому старшему участнику Великой Отечественной войны - 100 лет, самому младшему - 90.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов поблагодарил ветеранов на выступлении в Ледовом дворце. Губернатор отметил, что на Пискаревское кладбище пришло очень много молодых ребят. По мнению главы Северной столицы, это дает надежду на то, что сейчас в России подрастает хорошее поколение.

Фото: Piter.tv