В Кронштадте в 2021 году пройдет реставрация фасадов Владимирского собора

На работы выделено 36,6 млн рублей.

В Кронштадте в текущем году пройдет реставрация фасадов Владимирского собора. Соответствующую закупку разместило СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". По итогам ее конкурса намечено определить реставрационную фирму, которая реализует этот проект

Работы, как намечено, будет проходить максимум до 10 ноября. Специалисты расчистят, отреставрируют кладку, проведут штукатурные, лепные и малярные работы.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимают до 16 апреля.

Владимирский собор был воздвигнут в последней четверти 19-го века, высота его колокольни – около 50 метров. Храм представляет собой памятник регионального значения.

Как сообщало ранее Piter.tv, фасады дома Утина в Адмиралтейском районе будут отреставрированы.

Фото: citywalls.ru/