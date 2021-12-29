В Кронштадте появилось два новых светофора

Еще один светофор на перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы начнет работать в феврале этого года.

На перекрестке Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги появился новый светофор в Кронштадте. Еще одно устройство для регулирования дорожного движения установили на проспекте Ленина возле дома №16. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Объекты подключили по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Еще в мае 2019 года во время служебного объезда Кронштадта глава города на Неве заявил о необходимости установить светофоры на перекрестках Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой и улицей Зосимова.

Известно, что еще один светофор на перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы начнет работать в феврале этого года. Всего в этом году запланировано обустроить 22 светофора, а 138 объектов будут отражены в проектах.

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