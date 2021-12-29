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В Кронштадте появилось два новых светофора
Сегодня, 18:21
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В Кронштадте появилось два новых светофора

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Еще один светофор на перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы начнет работать в феврале этого года.

На перекрестке Кронштадтского шоссе и Цитадельской дороги появился новый светофор в Кронштадте. Еще одно устройство для регулирования дорожного движения установили  на проспекте Ленина возле дома №16. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга. 

Объекты подключили по поручению губернатора Северной столицы Александра Беглова. Еще в мае 2019 года во время служебного объезда Кронштадта глава города на Неве заявил о необходимости установить светофоры на перекрестках Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой и улицей Зосимова. 

Известно, что еще один светофор на перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы начнет работать в феврале этого года. Всего в этом году запланировано обустроить 22 светофора, а  138 объектов будут отражены в проектах. 

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие муниципалитеты могут получить субсидии на благоустройство в 2022 году.

Фото: Pexels

Теги: дороги, инфраструктура, кронштадт, новые светофоры, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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