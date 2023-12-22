В Кронштадте сожитель два раза ударил ножом петербурженку в ходе конфликта

На мужчину составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 января в УМВД России по Кронштадтскому району через службу "112" поступило сообщение от мужчины о ножевом ранении в квартире дома по Кронштадтскому шоссе.

По данным Piter.TV, по указанному адресу в своей квартире находилась 49-летняя женщина. Установлено, что два удара ножом она получила в ходе конфликта от нетрезвого сожителя в возрасте 45 лет.

Пострадавшую госпитализировали в Городскую больницу №40 Курортного района в тяжелом состоянии с ножевым ранением поясничной области, проникающим ранением брюшной полости, геморрагическим шоком. На мужчину составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обвиняемый в 2012 году был осужден по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, а в 2014-м – по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кражи). Под административным надзором не состоит.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку.

Фото: Piter.TV