Петербуржец ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку

Уголовное дело направлено прокуратурой Фрунзенского района в суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге мужчина предстанет перед судом за то, что ударил ножом пассажира трамвая, заступившегося за девушку. Об этом сообщила прокуратура Фрунзенского района.

По версии дознания, 13 ноября 2023 года 28-летний обвиняемый, находясь в вагоне трамвая, следовавшего по маршруту № 45 по улице Бухарестской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсев к молодой девушке, начал к ней приставать.

Увидев происходящее, потерпевший вступился за пассажирку, которой досаждал обвиняемый и получил удар ножом в область левого бедра. Девушка вышла из трамвая на остановке, а потерпевший вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено прокуратурой Фрунзенского района в суд для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура Адмиралтейского района начала проверку в связи с массовым отравлением в школе.

Фото: Piter.tv