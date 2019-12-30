В Кронштадте сломалась "всепогодная" горка

Причина закрытия горки неизвестна.

В Кронштадте 1 января сломалась "всепогодная" горка, рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Около пяти часов вечера пользователи в соцсетях написали, что горка в Кронштадте закрыта в течение двух часов.

"Работники ничего не комментируют и не говорят в чем причина. Испорченное настроение у всех кто приехал", – возмущаются пользователи.

Напомним, в Кронштадте открылась тюбинговая горка. Создатели обещали, что горка выдержит катание и в снег, и в дождь. Уже в первый день работы возникли неполадки в системе подъемника.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"