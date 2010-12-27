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Тюбинговая горка в Кронштадте сломалась в первый день работы
Сегодня, 6:45
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lesjasap

Тюбинговая горка в Кронштадте сломалась в первый день работы

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У конструкции возникли неполадки к системой подъемника.

В Кронштадте после открытия сломалась тюбинговая горка. Проблема возникла в первый день использования конструкции. Там вышел из строя трос на подъемнике. Причина устанавливается. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях через группу "Мы из Кронштадта". Проблема обнаружена после 18 часов вечера, после очередного технологического перерыва. Позже чиновники пояснили, что о поломке стало известно еще днем. Однако тогда ее устранили. Позже жители заявили, что их ввели в заблуждение.

Напомним, что 80-метровая горка расположена на Якорной улице. На торжественном открытии объекта присутствовала дочь министра обороны Ксения Шойгу. Посмотреть на необычное приспособление пришли местные жители. В первый день катания вызвали ажиотаж.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кронштадте откроется тюбинговая горка, готовая к петербургской погоде.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кронштадт, тюбинговая горка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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