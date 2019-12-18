В Кронштадте откроется тюбинговая горка, готовая к петербургской погоде

Площадку для развлечений построили устойчивой к дождям и плюсовой температуре.

В субботу, 21 декабря, в Кронштадте откроется горка для катания на надувных санках – тюбингах, и откроется, несмотря на плюсовую температуру и дождливую погоду. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Член рабочей группы по развитию города-порта Ксения Шойгу отметила, что им хотелось порадовать местных жителей, которые могут и не дождаться снежной погоды в городе. Горка выдержит катание и в снег, и в дождь. Шойгу подчеркнула, что лично опробует площадку для катания на ватрушках.

Также участник рабочей группы рассказала, что для ветеранов и почетных жителей готовятся подарки и продуктовые наборы, а в городе скоро начнутся "елки", организованные или проспонсированные рабочей группой.

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Фото: lidersport43.ru