В ведомстве дали советы по выбору.

Роскачество проверило искусственные елки. В исследовании участвовали товары, подходящие под ценовую категорию от 3 до 11 тысяч рублей. Товары исследовали по 34 показателям, среди которых содержание опасных и вредных компонентов, маркировка, степень выцветания материала, прочность веток, способность к самовозгоранию и другие факторы.

В 4 из 7 образцах эксперты обнаружили формальдегид ("Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Тоскана"), ацетальдегид - в 5 торговых марках. После повторной проверки после проветривания в одном из образцов формальдегид исчез. Эксперты рекомендуют держать искусственные елки на открытом воздухе. Также заранее вымыть их перед использованием.

Все елки имели стойкий химический запах, который свойственен продукции из ПВХ и полиэтилена. По пятибалльной шкале интенсивности запаха все образцы получили по 4-5. Специалисты напомнили, что это говорит о нарушении процесса производства. В идеале его быть не должно. Также эксперты выявили неустойчивость к ультрафиолету. От света потускнели образцы трех торговых марок. В связи с этим искусственные деревья советуют держать как можно дальше от окна.

Ранее Piter.tv писал о том, что активисты назвали самые опасные продукты из петербургских магазинов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

