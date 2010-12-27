Активисты назвали самые опасные продукты из петербургских магазинов

Лидером неприятного рейтинга стала молочная продукция, в особенности сливочное масло.

Организация "Общественный контроль" 220 раз проверила продуктовые магазины Петербурга в 2019 году. При этом активисты выявили множество нарушений в продаваемой продукции. Об этом рассказал 78.ru.

Лидером по нарушениям стала молочная продукция. Несколько марок с указанием полуторапроцентного содержания молочного жира на упаковке на деле были разбавлены сывороткой, молочным отходом. Качественной сгущенки на полках магазинов тоже оказалось немного: активисты нашли 40% фальсифицированного продукта. Побило всякие рекорды сливочное масло: среди 18 марок этого продукта половина оказалась не соответствующей требованиям. Среди мороженого также оказалось три "подделки".

Не отставала по количеству нарушений и мясная продукция. В некоторой колбасе и курице нашли крахмал и опасную бактерию листерию, в готовой продукции обитала кишечная палочка. Пресервы также оказались в зоне риска из-за отсутствия термической обработки и случаев нахождения в них плесени, бактерий и дрожжей.

В следующем году, по обещанию председателя организации Всеволода Вишневецкового, проверок будет на 20 больше. В этом году проверок нарушители выплатили штрафов на 5 миллионов рублей.

Роскачество нашло опасные пестициды в двух марках чая.

Фото: piter.tv