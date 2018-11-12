В Петербурге продают куриное мясо с листерией

Пять из десяти образцов мяса бройлеров не прошли проверку.

Эксперты "Общественного контроля" обнаружили на полках некоторых торговых сетей Петербурга куриное мясо, зараженное листерией. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что пять из десяти образцов мяса бройлеров не прошли проверку. Как и в прошлом году, отличилась продукция птицефабрики "Приосколье". В мясе этого производителя нашли патогенную микрофлору - листерию. В остальных образцах обнаружили повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов. Это говорит о низком уровне гигиены на производстве, а также несоблюдении санитарных норм во время транспортировки или перефасовки.

Ранее эксперты выяснили, что только один из 13 видов мягких сыров качественный.

Фото: пресс-служба "Общественный контроль", pixabay.com