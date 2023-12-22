В преддверии Масленицы "Общественный контроль" проверил сметану в магазинах Петербурга

Выяснилось, что 50% сметаны, которая маркирована "Честным знаком" и проверена в государственной аккредитованной испытательной лаборатории, не соответствует требованиям нормативных документов.

В петербургских супермаркетах СПб ООП "Общественный контроль" проверила сметану. Об этом сообщили на сайте организации 26 февраля.

Выяснилось, что 50% сметаны, которая маркирована "Честным знаком" и проверена в государственной аккредитованной испытательной лаборатории, не соответствует требованиям нормативных документов. Дело в жирности этого кисломолочного продукта.

Самое невинное нарушение – занижение массовой доли жира на 1% в сметане ТМ "Хуторок" (ООО "Молодел", Московская область), приобретенной в универсаме "Дикси". Вместо заявленных на упаковке 20% оказалось 19%. Отмечается, что 1% можно списать на погрешность, однако добросовестный изготовитель должен соблюдать рецептуру и достоверно информировать потребителя о пищевой ценности продукта.

Еще меньше жира, чем заявлено на упаковке, оказалось в образце сметаны ТМ "%" (ООО "Кривское", Калужская область), который купили в "Верном": 10,5% вместо 15%.

Исследования, проведенные накануне Масленицы, показали, что каждый второй образец сметаны, приобретенный в "Светофоре", не соответствует ГОСТу. То же отмечалось и в прошлом году: торговая сеть Петербурга продолжает продавать "сметанный фальсификат без молочного жира".

Перед тем, как молоко перерабатывают на сметану, его нормализуют до нужной жирности с помощью специального оборудования – сепаратора-нормализатора. И чем ниже жирность сметаны, тем меньше для его приготовления требуется молока. Занижение жирности продукта является информационной фальсификацией и нарушает права потребителя. Татьяна Пилипенко, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Однако не все так плохо. Согласно протоколам испытаний, обязательным требованиям ГОСТа полностью соответствовала сметана следующих торговых марок: сметана 15% ТМ "Пискаревская" (ООО "Пискаревский молзавод", Петербург), сметана 20% ТМ "Приневское" (ЗАО "Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ", Ленобласть), сметана 20% ТМ "Зеленый берег" (АО "Племенной завод Красноозерное", Ленобласть), сметана 15% ТМ "Снежок" (АО "Лактис", Великий Новгород) и сметана ТМ "Хозяйство Васильевой А. В." (ООО "Старорусское молоко", Новгородская область).

Ранее мы рассказывали о том, четверть колбас в петербургских магазинах не соответствуют стандартам ГОСТ.

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