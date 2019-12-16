Роскачество нашло опасные пестициды в двух марках чая

В чае Richman нашли гексахлорбензол, который запрещен во всё мире.

Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок. Это Richman из Шри-Ланки и отечественный "Мацеста" ("чай черный классический "премиум"). Об этом сообщили специалисты Роскачества.

В чае Richman нашли гексахлорбензол, который запрещен во всё мире. По данным специалистов этот пестицид влияет на центральную нервную систему, печень и сердце. В "Мацесте" нашли сразу четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.

Всего в Роскачестве проверили органическую продукцию восьми категорий: зерновые хлопья, продукты детского питания, крупы, макаронные изделия, чай, муку, приправы и молоко.

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший чай.