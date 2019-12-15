В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хороший чай

При выборе нужно обращать на целостность упаковки, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Роспотребнадзор в честь Всемирного дня чая рассказал, как выбрать хороший напиток. Соответствующие рекомендации были опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты рассказали, что принято выделять 6 видов чая: черный, зеленый, пуэр, улун, белый и желтый. Они различаются по степени ферментации чайных листьев. При выборе нужно обращать на целостность упаковки, срок годности, условия хранения и способ приготовления.

Листья качественного чая почти одинакового оттенка и размера. Должна отсутствовать чайная крошка и поломанные листья или стебли. При заварке запах гари или плесени говорит о низком качестве чая. Чай должен быть прозрачный, с терпким вкусом и ярким однородным цветом.

Эксперты напомнили, что черный чай, улун и пуэр заваривается при температуре в 90 градусов. Зеленый и белый чай завариваются при температуре не выше 75-80 градусов.

YouTube / TEALEAVES, Eat Happy Project