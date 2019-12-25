Полиция Кронштадта ищет компанию, устроившую стрельбу в сквере Инчхон в пятницу

Прибыв на место, полицейские уже не застали хулиганов.

Полиция Кронштадта разыскивает компанию хулиганов, стрелявших в сквере Инчхон у улицы Зосимова вечером 12 марта. Как стало известно Piter.TV, полиция прибыла на место после жалобы местного жителя, но не обнаружила стрелков.

С места изъяли четыре гильзы, лежавшие возле беседки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает двоих хулиганов: их возраст на уточняется, поскольку местный житель не смог разглядеть их лица в темноте. Один из мужчин был одет в короткую темную куртку и светлые джинсы. После стрельбы мужчины ушли в закрытую дворовую территорию дома №46 по улице Зосимова.

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Фото: Piter.TV