Молодой человек грабил женщин в вечернее время в Калининском районе

Жертвами стали три петербурженки. Двое из них решили "срезать путь" через кладбище.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в ограблении женщин в Калининском районе. Злоумышленник действовал в вечернее время, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На нескольких женщин преступник напал на территории Богословского кладбище. За последние месяцы мужчина совершил противоправные действия минимум три раза. В феврале он похитил iPhone 11, документы и личные вещи у студентки. В марте злоумышленник отобрал у петербурженки смартфон, банковские карты и танцевальные туфли за 6 тыс.рублей. В этот же день еще одна женщина лишилась своего мобильного телефона, а также наушников и спортивной сумки.

По всем эпизодам возбудили уголовные дела по статье "Грабеж".

Подозреваемого задержали 9-го марта у дома №64/8 на Кондратьевском проспекте. Предполагаемому злоумышленнику 21 год, его задержали.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО