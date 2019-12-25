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Молодой человек грабил женщин в вечернее время в Калининском районе
Сегодня, 10:23
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nadezhda_sib

Молодой человек грабил женщин в вечернее время в Калининском районе

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Жертвами стали три петербурженки. Двое из них решили "срезать путь" через кладбище.

Полиция задержала мужчину, который подозревается в ограблении женщин в Калининском районе. Злоумышленник действовал в вечернее время, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

На нескольких женщин преступник напал на территории Богословского кладбище. За последние месяцы мужчина совершил противоправные действия минимум три раза. В феврале он похитил iPhone 11, документы и личные вещи у студентки. В марте злоумышленник отобрал у петербурженки смартфон, банковские карты и танцевальные туфли за 6 тыс.рублей. В этот же день еще одна женщина лишилась своего мобильного телефона, а также наушников и спортивной сумки. 

По всем эпизодам возбудили уголовные дела по статье "Грабеж". 

Подозреваемого задержали 9-го марта у дома №64/8 на Кондратьевском проспекте. Предполагаемому злоумышленнику 21 год, его задержали. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: грабеж, задержание, мобильный телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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