Тестирование проходит на детском саду.

В Кронштадте продолжается тестирование сетей 5G. В качестве тестового объекта был выбран один из детских садов. В результате 15 камер видеонаблюдения, расположенные на дошкольном образовательном учреждении, транслируют видеоизображение через тестовую точку доступа в разрешении Full HD. Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Благодаря этому администрации учреждения стали доступны автоматизация деятельности медицинского кабинета детского сада, телефония, быстрый Интернет, подключение видеокамер к автоматизированной системе "Городской центр видеонаблюдения".

Сейчас 5G передает информацию со скоростью 1,2 гигабита в секунду.

В ближайшем будущем петербургские фонари смогут раздавать сеть 5G.

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