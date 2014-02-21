В Кронштадте грозят оштрафовать родителей за снежные горки для детей

Инцидент произошел в микрорайоне 19-ый квартал

В Кронштадтском районе грозят оштрафовать родителей за снежные горки для детей. Инцидент произошел в микрорайоне 19-ый квартал. Об этом 22 февраля написал автор в группе "ВКонтакте" Подслушано в Кронштадте.

Отец с ребенком решили построить снежную горку, но пришел "злой дядя с лопатой" и сказал, что оштрафует за горку, которую вовсе нельзя строить, говорится в сообщении.

Вот что за страна стала такая? Уже зимой детям горку нельзя строить и крепости. Скоро будет снежный кодекс принят думой, а на лепку снеговика нужно будет лицензию получать? пишет автор.

Ранее мы писали, что пандемия спровоцировала приток российских туристов в Кронштадт.

Фото: pixabay

