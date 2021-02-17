Пандемия спровоцировала приток российских туристов в Кронштадт

"Остров фортов" ежедневно посещали 15 тысяч человек.

Глава администрации Кронштадтского района в интервью "Петербургскому Дневнику" рассказал, что реальный приток туристов, которые посетили открывшийся летом 2020 года "Остров фортов", превзошел ожидания. Во время открытия в августе, рассчитывали, что парк будут ежедневно посещать 5-7 тысяч человек. На деле парк посещают 15 тысяч человек.

У нас все было заставлено машинами. И там были не только петербургские номера. Ленобласть, все регионы СЗФО, Москва, Московская область, челябинские, курганские, нижегородские номера. Олег Довганюк, глава администрации Кронштадтского района

По словам Довганюка, этой зимой было решено отказаться от тюбинговой горки на Якорной площади. Спуски пользовались популярностью у гостей города, но из-за возможных нарушений социальной дистанции от этого развлечения было решено отказаться.

В Кронштадте могут появиться новые жилые дома, детсады и школа.

Фото: gov.spb.ru