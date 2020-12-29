В Кронштадте могут появиться новые жилые дома, детсады и школа

Площадь проекта займет 108 га на юго-востоке острова.

Новый проект планировки туристического кластера в Кронштадте проходит стадию общественных слушаний. Согласно плану, на площади более 108 га на юго-востоке Котлина разместят более 100 тысяч квадратных метров жилья с двумя детсадами, школой, спортивным комплексом и поликлиникой. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что территорию ограничили с запада улицей Адмирала Грейга, с севера и северо-востока проектируемыми улицами № 1, № 2, улицами Зосимова и Мартынова, а с юга проектируемой транспортно-пешеходной набережной. В зону проектирования попадают 7 объектов культурного наследия – пять федеральных (форты Александр I, Петр I, Кроншлот, Крепость Кронштадт, Гавань Купеческая) и два региональных (жилые дома на проспекте Ленина, 59 и 61). Специалисты уточнили, что данный проект соотносится с созданием туристско-рекреационного кластера "Кронштадт – остров фортов".

Проектировщик также предлагает разместить общежития, гостиницы, магазины, океанариум, кинотеатр, музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, инженерно-инновационный центр. Часть жилья могут отдать военнослужающим и членам их семей.

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Фото: Piter.tv