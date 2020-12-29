В Кронштадте появится музей военно-морской славы и океанариум

В Северной столице начались обсуждения проекта планировки территории в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по градостроительству и архитектуре.
В рамках создания туристско-рекреационного кластера планируется создать музей военно-морской славы и океанариум. Кроме того, планируется реконструкция фортов "Александр I", "Петр I" и "Кроншлот".
В ведомстве отметили, что проект подразумевает строительство двух детских садов.
Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте ель украсили новогодними шарами от Хабенского и Розенбаума.
Фото: gov.spb.ru
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