В Кронштадте появится музей военно-морской славы и океанариум

В Петербурге начались обсуждения проекта планировки территории в Кронштадте.

В Северной столице начались обсуждения проекта планировки территории в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба петербургского комитета по градостроительству и архитектуре.

В рамках создания туристско-рекреационного кластера планируется создать музей военно-морской славы и океанариум. Кроме того, планируется реконструкция фортов "Александр I", "Петр I" и "Кроншлот".

В ведомстве отметили, что проект подразумевает строительство двух детских садов.

Ранее мы сообщали о том, что в Кронштадте ель украсили новогодними шарами от Хабенского и Розенбаума.

Фото: gov.spb.ru