В Кронштадте ко Дню ВМФ появится Аллея адмиралов

Масштабная историко-патриотическая композиция откроется 28 июля.

В Кронштадте появился Аллея Адмиралов. Памятный архитектурный ансамбль оборудуют на территории докового Адмиралтейства.

Известно, что в композицию войдут 25 бюстов выдающихся российских деятелей. Личности будут связаны флотом, управлением армией, научными открытиями, а также государственные деятели. Все они запечатлены в истории Военно-морского Флота России.

Создатели отмечают, что подобная аллея станет первой историко-патриотической, которая соединит в себе несколько эпох и благодаря которой можно будет проследить развитие флота страны. Планируется, что объект будет открыт для зрителей ко Дню ВМФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что фонтан в Любашинском саду готов на 80%.

Фото: Piter.tv