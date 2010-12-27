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В Кронштадте ко Дню ВМФ появится Аллея адмиралов
Сегодня, 7:49
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lesjasap

В Кронштадте ко Дню ВМФ появится Аллея адмиралов

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Масштабная историко-патриотическая композиция откроется 28 июля.

В Кронштадте появился Аллея Адмиралов. Памятный архитектурный ансамбль оборудуют на территории докового Адмиралтейства. 

Известно, что в композицию войдут 25 бюстов выдающихся российских деятелей. Личности будут связаны флотом, управлением армией, научными открытиями, а также государственные деятели. Все они запечатлены в истории Военно-морского Флота России.

Создатели отмечают, что подобная аллея станет первой историко-патриотической, которая соединит в себе несколько эпох и благодаря которой можно будет проследить развитие флота страны. Планируется, что объект будет открыт для зрителей ко Дню ВМФ.

Ранее Piter.tv писал о том, что фонтан в Любашинском саду готов на 80%.

Фото: Piter.tv

Теги: аллея адмиралов, день вмф, доковое адмиралтейство, кронштадт
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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