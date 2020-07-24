В Кронштадте планируют создать Аллею героев и выставку трофейной военной техники

В перспективе еще планируется воссоздать Офицерский мост, через который с Советской улицы будет организован центральный вход в парк.

В парке "Патриот" планируют создать аллею или площадь героев СВО. Планируется, что новая локация займет около гектара. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Также на аллее организуют выставку трофейной военной техники. В перспективе еще планируется воссоздать Офицерский мост, через который с Советской улицы будет организован центральный вход в "Патриот". При желании можно будет пройти парк насквозь и выйти на Якорную площадь.

Ранее новая яблоневая аллея появилась на территории мемориального комплекса в Ленобласти. Во время нацистской оккупации деревня Большое Заречье была сожжена вместе с жителями.

Фото: предоставлено сотрудниками парка "Патриот" ЗВО