В Кронштадте планируют создать Аллею героев и выставку трофейной военной техники

В парке "Патриот" планируют создать аллею или площадь героев СВО. Планируется, что новая локация займет около гектара. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Также на аллее организуют выставку трофейной военной техники. В перспективе еще планируется воссоздать Офицерский мост, через который с Советской улицы будет организован центральный вход в "Патриот". При желании можно будет пройти парк насквозь и выйти на Якорную площадь.
Ранее новая яблоневая аллея появилась на территории мемориального комплекса в Ленобласти. Во время нацистской оккупации деревня Большое Заречье была сожжена вместе с жителями.
Фото: предоставлено сотрудниками парка "Патриот" ЗВО
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