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Новая яблоневая аллея появилась на территории мемориального комплекса в Ленобласти
Сегодня, 15:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Новая яблоневая аллея появилась на территории мемориального комплекса в Ленобласти

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Во время нацистской оккупации деревня Большое Заречье была сожжена вместе с жителями.

Сотрудники государственной ветеринарной службы Ленобласти, заместитель председателя правительства Олег Малащенко присоединились к Международной акции "Сад памяти" и высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной жителях деревни Большое Заречье в Волосовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Во время нацистской оккупации деревня Большое Заречье была сожжена вместе с жителями,  в 1971 году на ее месте появился мемориальный комплекс.

Сегодня специалисты госветслужбы высадили саженцы плодовых деревьев, провели митинг у монумента и установили памятный камень.  

Ранее на Piter.tv: Ленобласть готовит участок для Мемориального комплекса мирным гражданам СССР, погибшим в годы войны.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: аллея, яблони
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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