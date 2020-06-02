Новая яблоневая аллея появилась на территории мемориального комплекса в Ленобласти

Сотрудники государственной ветеринарной службы Ленобласти, заместитель председателя правительства Олег Малащенко присоединились к Международной акции "Сад памяти" и высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной жителях деревни Большое Заречье в Волосовском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Во время нацистской оккупации деревня Большое Заречье была сожжена вместе с жителями, в 1971 году на ее месте появился мемориальный комплекс.
Сегодня специалисты госветслужбы высадили саженцы плодовых деревьев, провели митинг у монумента и установили памятный камень.
Ранее на Piter.tv: Ленобласть готовит участок для Мемориального комплекса мирным гражданам СССР, погибшим в годы войны.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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